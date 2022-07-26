В Туапсинском районе восстановили три памятника солдатам Великой Отечественной войны
Общество
26.07.2022 17:16
Мемориалы отремонтировали по федеральной программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества 2019—2024 годы».
В селе Терзиян привели в порядок братскую могилу: выполнили земляные работы, установили ограждение памятника и новое освещение.
Памятники военной истории благоустроили также в селах Гунайка и Гойтх.
Помимо этого, в Туапсе восстанавливают братскую могилу пяти советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, и мемориальный комплекс.
В 2021 году благодаря федеральной программе в Краснодарском крае благоустроили около 30 памятников военной истории. На 2022 год запланировали ремонт 23 воинских захоронений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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