В Краснодаре провели концерт ко Дню матери в Центре реабилитации искусством

Праздничное мероприятие, приуроченное к Дню матери, прошло в Краснодарском центре реабилитации искусством, спортом и творчеством.

Украшением торжества стало выступление хора русской песни «Россия», который представил гостям несколько музыкальных номеров. Каждую песню коллектив завершал под овации зрителей.

Кроме того, организаторы праздника подготовили для гостей дополнительные активности. Гостям предложили стать участниками занятия по созданию праздничных открыток. Подобные мастер-классы позволяют не только освоить новые навыки, но и создать памятные подарки своими руками. Завершением мероприятия стало чаепитие со сладостями.

