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В Краснодаре провели финал викторины для школьников по истории края

Общество
25.11.2022 13:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proveli-final-viktoriny-dlya-shkolnikov-po-istorii-kraya
Видео канала «Кубань 24»

Победителями интеллектуальной игры стали ученики краснодарской коррекционной школы № 91.

Конкурсное испытание состояло из 12 вопросов. Их посвятили культуре региона и казакам — основателям кубанской земли. Десяти победителям вручили грамоты и ценные призы. Для всех участников выступил народный коллектив.

Эта викторина — часть проекта-победителя конкурса Фонда президентских грантов «Казачьи истории на кончиках пальцев». Его реализует Краснодарская краевая библиотека для слепых. В завершении мероприятия детям показали мультфильм «Кубань — край, в котором ты живешь».

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