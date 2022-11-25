В Краснодаре провели финал викторины для школьников по истории края
Общество
25.11.2022 13:48
Победителями интеллектуальной игры стали ученики краснодарской коррекционной школы № 91.
Конкурсное испытание состояло из 12 вопросов. Их посвятили культуре региона и казакам — основателям кубанской земли. Десяти победителям вручили грамоты и ценные призы. Для всех участников выступил народный коллектив.
Эта викторина — часть проекта-победителя конкурса Фонда президентских грантов «Казачьи истории на кончиках пальцев». Его реализует Краснодарская краевая библиотека для слепых. В завершении мероприятия детям показали мультфильм «Кубань — край, в котором ты живешь».
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