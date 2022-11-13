Школьников Краснодарского края приглашают поучаствовать в «Культурном марафоне»
Марафон проводят онлайн по 9 декабря. В этом году темой марафона стала история моды и роли технологий в ее развитии.
В рамках марафона школьники смогут пройти интерактивные тесты, творческие конкурсы, а также принять участие в научном проекте. Участники мероприятия познакомятся с историей моды и с тем, как в ней отражаются культурные традиции регионов, сами попробуют себя в роли стилистов.
«Наряды, украшения и предметы декоративно-прикладного искусства могут рассказать современному поколению историю жизни различных этносов, познакомить с традициями наших предков, дать понимание, как видоизменялась мода от региона к региону», — отметил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.
Участников проекта ждут призы, а также приглашение на вечеринку в метавселенной Академии Яндекса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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