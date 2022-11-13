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Школьников Краснодарского края приглашают поучаствовать в «Культурном марафоне»

Общество
13.11.2022 09:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/shkolnikov-krasnodarskogo-kraya-priglashayut-pouchastvovat-v-kulturnom-marafone
Школьников Краснодарского края приглашают поучаствовать в «Культурном марафоне»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Марафон проводят онлайн по 9 декабря. В этом году темой марафона стала история моды и роли технологий в ее развитии.

В рамках марафона школьники смогут пройти интерактивные тесты, творческие конкурсы, а также принять участие в научном проекте. Участники мероприятия познакомятся с историей моды и с тем, как в ней отражаются культурные традиции регионов, сами попробуют себя в роли стилистов.

«Наряды, украшения и предметы декоративно-прикладного искусства могут рассказать современному поколению историю жизни различных этносов, познакомить с традициями наших предков, дать понимание, как видоизменялась мода от региона к региону», — отметил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.

Участников проекта ждут призы, а также приглашение на вечеринку в метавселенной Академии Яндекса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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