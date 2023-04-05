В Краснодаре проведут промывку 24 км сетей водоснабжения

В связи с промывкой водопровода, с 8:00 10 апреля до 12:00 12 апреля в Прикубанском, Центральном и Западном округах, а также в частном секторе Славянского микрорайона возможно снижение давления в сети.

Также перебои водоснабжения могут наблюдаться в эти дни в Музыкальном микрорайоне, а также в некоторых домах на улицах Заполярной, Морской, Гаражной, Азовской и в переулке Мирном.

По данным «Росводоканал Краснодар», промывку проведут гидропневматическим способом, когда в систему под высоким давлением подается вода вместе со сжатым воздухом. Все отложения на стенках труб таким образом будут разрушены и вымыты из трубопровода. Это необходимо для того, чтобы артезианская вода после прохождения по водопроводным сетям соответствовала санитарным нормам, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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