Новый водопровод построят в Апшеронске в 2023 году

Это обеспечит устойчивым водоснабжением жителей северо-западной части города.

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, работы по реконструкции системы водоснабжения в Апшеронске завершатся в августе.

«Жители около 1,5 тыс. земельных участков получат возможность подключиться к централизованной системе водоснабжения», — уточнил он.

Водопровод построят в районе улицы Спорта на участке от Заводской до Подлесной. Протяженность составит более 1 км. Следующим этапом работ станет подключение к существующим сетям водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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