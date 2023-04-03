Новый водопровод построят в Апшеронске в 2023 году
Общество
03.04.2023 17:27
Это обеспечит устойчивым водоснабжением жителей северо-западной части города.
По словам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, работы по реконструкции системы водоснабжения в Апшеронске завершатся в августе.
«Жители около 1,5 тыс. земельных участков получат возможность подключиться к централизованной системе водоснабжения», — уточнил он.
Водопровод построят в районе улицы Спорта на участке от Заводской до Подлесной. Протяженность составит более 1 км. Следующим этапом работ станет подключение к существующим сетям водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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