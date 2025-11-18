В Краснодаре прошло первое судебное заседание по делу поджигателя ресторанов

Заседание по делу о поджогах ресторанов, фигурантом которого стал житель Динского района, прошло в краевом центре 18 ноября.

Молодой человек обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом и уничтожении чужого имущества.

Как стало известно интернет-порталу «Кубань 24», судья зачитал злоумышленнику обвинение. Он с ним согласился, признал свою вину и во всем раскаялся. Следующее заседание назначено на 11 декабря.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожары в трех популярных ресторанах в центре Краснодара — «МясоLove», «Гусь» и «Бумбараш» — произошли поздним вечером 25 января. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали подозреваемого. Задание поджечь рестораны он получил в мессенджере от неустановленного лица. За неисполнение парню угрожали уголовным преследованием за якобы спонсирование Вооруженных сил Украины.

