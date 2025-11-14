В суд ушло дело поджигателя трех ресторанов в центре Краснодара

Молодой человек обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом и уничтожении чужого имущества. Оперативное сопровождение по делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, ночью 21 января текущего года 19-летний на тот момент житель Динского района получил в мессенджере от неустановленного лица указания о совершении поджогов. За неисполнение парню угрожали уголовным преследованием за якобы спонсирование Вооруженных сил Украины.

Личность злоумышленника устанавливается, материалы в отношении него выделены в отдельное производство, , сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Молодой человек согласился и 25 января разлил в трех ресторанах на улице Красной и Северной воспламеняющуюся жидкость и поджег. В заведениях в этот момент находились посетители. Из двух ресторанов ему удалось скрыться, но в третьем его задержали. В результате его действий собственникам ресторанов был нанесен ущерб на сумму более 754 тыс. рублей. Пострадавших ни в одном из случаев не было.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Во время следствия он находился под стражей. Он признал свою вину и рассказал об обстоятельствах преступлений. Дело передали в суд.

Санкция за наиболее тяжкое из преступлений предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожары в трех популярных ресторанах в центре Краснодара — «МясоLove», «Гусь» и «Бумбараш» — произошли поздним вечером 25 января. В общей сложности из горящих зданий эвакуировали 102 человека.

Подозреваемого задержали работники одного из ресторанов и передали сотрудникам полиции.

