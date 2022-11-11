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В Краснодаре прошла встреча главы Кубани и генерального консула Армении в Ростове-на-Дону

Политика
11.11.2022 15:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proshla-vstrecha-glavy-kubani-i-generalnogo-konsula-armenii-v-rostove-na-donu
В Краснодаре прошла встреча главы Кубани и генерального консула Армении в Ростове-на-Дону
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный консул Республики Армения в Ростове-на-Дону Левон Минасян обсудили перспективы сотрудничества.

Кондратьев подчеркнул, что Россию и Армению связывают многолетние традиции дружбы.

«В этом году исполнилось 30 лет дипломатическим отношениям между Россией и Арменией. Но прочные связи между нашими народами опираются на многовековые традиции дружбы и добрососедства. В Краснодарском крае одна из самих больших армянских общин в стране. Сегодня наш регион своим домом считают более 340 тыс. армян. Мы живем на кубанской земле с представителями еще более 120 народов. Вне зависимости от национальностей бережно относимся к нашей общей истории, вместе делаем край более процветающим», — сказал Кондратьев.

Глава Кубани отметил, что сейчас отношения двух стран испытывают на прочность. Однако Армения остается стратегическим партнером Краснодарского края.

«По итогам 2021 года внешнеторговый оборот Кубани с Арменией вырос почти на 15% и превысил 111 млн долларов. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении торговых связей. Производители Краснодарского края готовы наращивать экспорт своих товаров. Также как и ваша продукция традиционно востребована на региональном рынке», — сказал Кондратьев.

Левон Минасян сообщил, что на Кубани проживает треть всех армян в РФ. При этом они не забывают свои традиции и корни. По его словам, в этом, в том числе, есть заслуга администрации региона.

«Сегодня мой первый визит в Краснодарский край в качестве генерального консула. Благодарен за встречу, вижу, что регион активно развивается и лидирует по многим показателям. Мы заинтересованы в расширении нашего сотрудничества. Есть над чем работать в рамках культурных, торгово-экономических связей. Например, в развитии виноделия, выставочном направлении. Готовы к реализации многих проектов», — сказал Минасян.

Во встрече приняли участие вице-губернаторы Игорь Чагаев и Александр Руппель, руководитель Представительства МИД России в Краснодаре Сергей Манько. А также помощник Генерального консула Республики Армения в Ростове-на-Дону Лиана Петросян, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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