В Краснодаре прошла первая своп-вечеринка для женщин

Видео канала «Кубань 24»

Это своеобразная экологическая акция — на встрече желающие обмениваются ненужными вещами.

Выбрать актуальные предметы одежды из общей массы собранного помогает стилист. Дети, пришедшие вместе с мамами, развлекаются в игровой комнате.

«Сегодня состоялась первая своп-вечеринка. В этот раз мы принимали вещи для мам. Осенью мы планируем повторить этот опыт, но уже принимать вещи и для детей», — сказала президент «Ассоциации юных лидеров» Юлия Прохорова.

В этот раз вещи для обмена принесли 17 человек, некоторые по несколько пакетов одежды. Все, что не разобрали во время вечеринки, передадут в благотворительный фонд, а после раздадут нуждающимся семьям.

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