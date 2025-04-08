В Краснодаре прошла литургия в честь 100-летия со дня кончины патриарха Тихона

В 2025 году 7 апреля Русская православная церковь отмечает 100-летие блаженной кончины патриарха Московского и всея России, Святителя Тихона.

Патриарх Тихон боролся за сохранение Русской Православной Церкви в непростых условиях — после установления в стране большевистской власти. Он не допустил полного уничтожения церкви и создал основу для ее возрождения в конце XX века.

В честь патриарха Тихона в течение года в России проведут десятки мероприятий, в том числе накануне памятной даты, 6 апреля, в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара прошла литургия, ее возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий.

Также с 11 мая по 9 октября по городам России будут носить ковчег с частицей мощей Святителя Тихона. Первым их примет Клин (Псковская область), а с 14 по 16 июля они прибудут в Краснодар.

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