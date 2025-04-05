Кондратьев поздравил с тезоименитством митрополита Екатеринодарского Василия

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий 5 апреля празднует день тезоименитства. Тезоименитством называют именины в день памяти небесного покровителя. Митрополита Екатеринодарского и Кубанского нарекли в честь праведного Василия Мангазейского, который был известен своей безмерной верой и преданностью христианским заповедям.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в утренней литургии, которую митрополит Василий провел в краснодарском Свято-Екатерининском кафедральном соборе. Губернатор поздравил владыку с днем духовного рождения.

«28 лет назад Вы отказались от мирской жизни и полностью посвятили себя служению, став наставником для всех, кто нуждается в молитвенной помощи. Сегодня Вы — духовный отец для Кубани. И нам повезло, что с нами тот, кто мудрым словом помогает обрести уверенность в завтрашнем дне, пережить невзгоды и вызовы. Отдельные слова благодарности за работу с молодежью, потому что они — наше будущее. Вы делаете все, чтобы молодые люди были с Богом, проводите «часы духовности» в школах. В наше непростое время такая поддержка очень важна для всех православных жителей края», — сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона пожелал главе Кубанской митрополии здоровья и Божией помощи в архипастырском служении, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Как писал интернет-портал «Кубань 24», владыка Василий возглавил Кубанскую митрополию в конце декабря 2023 года. Решением Священного Синода в декабре 2023 года. 3 января 2024 года возведен в сан митрополита Екатеринодарского и Кубанского. В крае его знают, как мудрого наставника, который ведет широкую просветительскую и общественную работу. До этого он служил в качестве главы Армавирской епархии. Особое внимание митрополит уделяет духовному и патриотическому воспитанию молодежи, поэтому предлагает при строительстве церквей сразу закладывать место под воскресные школы.

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