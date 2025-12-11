В Краснодаре прошла конференция Торгово-промышленной палаты

В конференции Торгово-промышленной палаты (ТПП) приняли участие предприниматели и представители власти. На мероприятии обсудили актуальные вопросы развития промышленности и бизнес-среды, подвели итоги работы за последние пять лет и наметили будущие цели.



Главным решением конференции стало единогласное переизбрание Александра Ткаченко на пост председателя Торгово-промышленной палаты края. Под его руководством ТПП объединяет уже более тысячи организаций и предпринимателей края.

«Каждые пять лет происходит отчет действующего состава ТПП за проведенную работу с оценкой делегатов», — отметил Председатель торгово-промышленной палаты Краснодарского края Александр Ткаченко.

За пять лет палата расширила спектр услуг, выдала почти 11 тыс. сертификатов для экспортеров, организовала сотни мероприятий и решила десятки системных проблем бизнеса через свои комитеты.

«Мы видим ежегодный рост по всем отраслям промышленности и основным показателям, в том числе благодаря совместной работе с торгово-промышленной палатой и бизнесом», — подчеркнул исполняющий обязанности министра промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

Палата сыграла значимую роль в деятельности общественных организаций, помогая подключать соцобъекты к газу, повышать безопасность детских площадок и популяризовать программы по трудоустройству участников СВО.

«Хотела бы выразить глубокую благодарность руководству торгово-промышленной палаты за объединение предпринимательского сообщества в сложный период перестройки бизнеса», — отметила председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

ТПП активно выводила кубанский бизнес на новые рынки, заключая соглашения с ближайшими соседями и странами Азии и Африки.

«Приоритетом для палаты России и региональной ТПП всегда является отстаивание интересов бизнеса, выстраивание диалога между бизнесом и властью, представление интересов на международном треке, развитие экспортного потенциала», — заявил директор департамента регионального развития ТПП РФ Александр Антонов.

Новая пятилетка началась с утверждения стратегии до 2030 года. Защита прав бизнеса и выход палаты на новые рынки продолжится.

