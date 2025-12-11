В Краснодаре прошла конференция Торгово-промышленной палаты
В конференции Торгово-промышленной палаты (ТПП) приняли участие предприниматели и представители власти. На мероприятии обсудили актуальные вопросы развития промышленности и бизнес-среды, подвели итоги работы за последние пять лет и наметили будущие цели.
Главным решением конференции стало единогласное переизбрание Александра Ткаченко на пост председателя Торгово-промышленной палаты края. Под его руководством ТПП объединяет уже более тысячи организаций и предпринимателей края.
«Каждые пять лет происходит отчет действующего состава ТПП за проведенную работу с оценкой делегатов», — отметил Председатель торгово-промышленной палаты Краснодарского края Александр Ткаченко.
За пять лет палата расширила спектр услуг, выдала почти 11 тыс. сертификатов для экспортеров, организовала сотни мероприятий и решила десятки системных проблем бизнеса через свои комитеты.
«Мы видим ежегодный рост по всем отраслям промышленности и основным показателям, в том числе благодаря совместной работе с торгово-промышленной палатой и бизнесом», — подчеркнул исполняющий обязанности министра промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.
Палата сыграла значимую роль в деятельности общественных организаций, помогая подключать соцобъекты к газу, повышать безопасность детских площадок и популяризовать программы по трудоустройству участников СВО.
«Хотела бы выразить глубокую благодарность руководству торгово-промышленной палаты за объединение предпринимательского сообщества в сложный период перестройки бизнеса», — отметила председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.
ТПП активно выводила кубанский бизнес на новые рынки, заключая соглашения с ближайшими соседями и странами Азии и Африки.
«Приоритетом для палаты России и региональной ТПП всегда является отстаивание интересов бизнеса, выстраивание диалога между бизнесом и властью, представление интересов на международном треке, развитие экспортного потенциала», — заявил директор департамента регионального развития ТПП РФ Александр Антонов.
Новая пятилетка началась с утверждения стратегии до 2030 года. Защита прав бизнеса и выход палаты на новые рынки продолжится.
Читайте также: на Кубани подготовят дополнительные меры поддержки легкой промышленности.