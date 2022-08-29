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В Краснодаре прошла итоговая аттестация спортивных педагогов из дошкольных учреждений

Общество
29.08.2022 15:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proshla-itogovaya-attestatsiya-sportivnyh-pedagogov-iz-doshkolnyh-uchrezhdenij
Видео канала «Кубань 24»

Несколько дней учителя улучшали квалификацию по программе петербургского Национального университета физической культуры.

После зачетов преподаватели обсудили с представителями министерств спорта и образования края, как правильно воспитывать подрастающих спортсменов.

«В детстве мы не всегда понимаем, к чему предрасположены. И благодаря вот таким Центрам уже будет понимание. То есть все-таки мы единоборцы, либо игровики, либо творческие личности. Задача, которая стоит перед Центром раннего развития, — это на ранней стадии определить предрасположенности детей», — сказал министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

«Сегодня наши педагоги получат удостоверения о том, что они могут преподавать данную программу по направлению раннего физического развития дошкольников. У нас в крае около 1,5 тыс. дошкольных учреждений», — сообщила заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Оксана Грушко.

По итогам письменного экзамена учителям выдадут дипломы о прохождении курсов повышения квалификации. После этого они смогут воплотить полученные знания в жизнь.

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