В Краснодаре прошла акция «ZаБег» в поддержку Вооруженных сил России
Общество
25.07.2022 11:19
Мероприятие организовала «Молодая гвардия». Около 50 человек пробежали от Тургеневского моста до выставочного зала Боевой Славы.
Весь маршрут составил около 3 км. Среди спортсменов были и те, кто участвовал в спецоперации на Украине.
«Это укрепляет боевой дух. Солдат ждут дома живыми и здоровыми», — сказал командир боевой части противолодочного корабля «Касимов» Владимир Червонный.
После финиша участники акции записали видеообращение к российским военным со словами благодарности.
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