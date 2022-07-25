В Краснодаре прошла акция «ZаБег» в поддержку Вооруженных сил России

Видео канала «Кубань 24»

Мероприятие организовала «Молодая гвардия». Около 50 человек пробежали от Тургеневского моста до выставочного зала Боевой Славы.

Весь маршрут составил около 3 км. Среди спортсменов были и те, кто участвовал в спецоперации на Украине.

«Это укрепляет боевой дух. Солдат ждут дома живыми и здоровыми», — сказал командир боевой части противолодочного корабля «Касимов» Владимир Червонный.

После финиша участники акции записали видеообращение к российским военным со словами благодарности.

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