Краснодарские росгвардейцы развернули на вершине Эльбруса флаг с буквой Z
Общество
22.07.2022 17:08
Полотно с буквой Z растянули на высоте 5 тыс. 642 м над уровнем моря.
Восхождение заняло у омоновцев более 15 часов. Такой подъем для бойцов был первым. Как утверждают участники акции, дополнительные силы им придавала идея солидарности с теми, кто сейчас защищает жителей Донбасса.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», к спецоперации на Украине присоединились еще свыше 200 казаков из Краснодарского края.
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