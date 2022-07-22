Краснодарские росгвардейцы развернули на вершине Эльбруса флаг с буквой Z

Видео канала «Кубань 24»

Полотно с буквой Z растянули на высоте 5 тыс. 642 м над уровнем моря.

Восхождение заняло у омоновцев более 15 часов. Такой подъем для бойцов был первым. Как утверждают участники акции, дополнительные силы им придавала идея солидарности с теми, кто сейчас защищает жителей Донбасса.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к спецоперации на Украине присоединились еще свыше 200 казаков из Краснодарского края.