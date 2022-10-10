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В Краснодаре прошла акция «За Бег» в поддержку российской армии

Общество
10.10.2022 14:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proshla-aktsiya-za-beg-v-podderzhku-rossijskoj-armii
Видео канала «Кубань 24»

Молодежь Кубани приняла участие в забеге и поддержала российских солдат, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Участие в акции приняли волонтеры аграрного университета, «Молодая гвардия», представители «Юнармии» и Союза армян России. Всего 50 человек пробежали от Тургеневского моста до выставочного зала Боевой Славы. Маршрут составил около 3 км.

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