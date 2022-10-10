В Краснодаре прошла акция «За Бег» в поддержку российской армии
Общество
10.10.2022 14:55
Молодежь Кубани приняла участие в забеге и поддержала российских солдат, участвующих в специальной военной операции на Украине.
Участие в акции приняли волонтеры аграрного университета, «Молодая гвардия», представители «Юнармии» и Союза армян России. Всего 50 человек пробежали от Тургеневского моста до выставочного зала Боевой Славы. Маршрут составил около 3 км.
Читайте также: в Краснодарском крае более 1,8 тыс. человек записались добровольцами для участия в СВО через «Госуслуги».
Популярные новости
- Новая фобия: в Краснодаре лифт едва не стал гильотиной для пассажира
- Шампанского всем! В Сочи зять украл у женщины 2 млн рублей и прокутил их за несколько часов
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- Летевший в Сочи самолет из-за непогоды ушел на запасной аэродром
- На Керчерской паромной переправе скопилось порядка 700 грузовиков
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?