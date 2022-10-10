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На Кубани более 1,8 тыс. человек записались добровольцами для участия в СВО через «Госуслуги»

Политика
10.10.2022 12:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-bolee-1-8-tys-chelovek-zapisalis-dobrovoltsami-dlya-uchastiya-v-svo-cherez-gosuslugi
На Кубани более 1,8 тыс. человек записались добровольцами для участия в СВО через «Госуслуги»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Военный комиссариат региона обработал уже более 1 тыс. 100 заявлений от пользователей «Госуслуг». По количеству добровольцев Краснодарский край — один из лидеров в России.

Сервис заработал в тестовом режиме с начала октября. Подать заявку на участие в специальной военной операции можно следующим способом:

  • Открыть сервис «Стать добровольцем» на портале «Госуслуги» или перейти в него с помощью цифрового помощника робота Макса.
  • Ознакомиться с критериями отбора и убедиться, что вы им соответствуете.
  • Заполнить анкету.
  • Выбрать ближайший военкомат.
  • Отправить заявку.
  • Ответ военкомата придет в личный кабинет. В сообщении назначат дату и время посещения военкомата.

В случае, если заявитель откажется от своего решения, он может не приходить в военкомат. Никаких последствий не будет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подать жалобу на нарушения при мобилизации можно на «Госуслугах».

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