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В Краснодаре прошел турнир среди ветеранов физической культуры и спорта Кубани

Спорт
16.08.2022 08:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proshel-turnir-sredi-veteranov-fizicheskoj-kultury-i-sporta-kubani
Видео канала «Кубань 24»

Состязания приурочили ко Дню физкультурника. Более 100 спортсменов из 16 районов края соревновались на стадионе «Кубань» в легкой атлетике, дартсе и шахматах.

Спортсменов поделили на три возрастные категории. Минимальный возраст для участия в соревнованиях — 45 лет.

«Делаем и разминку, и зарядку, и бывает с ними соревнуешься, кто больше подтянется, кто больше пожмет штангу. То есть постоянно находимся в тонусе. Но здесь такие ребята выступают — поджарые, красивые. Я здесь боюсь, что даже в тройку не попаду», — рассказал заслуженный тренер России по пауэрлифтингу Юрий Шкабарня.

Краснодарец Юрий Шкабарня без медали не остался. Тренер, подготовивший бронзового призера Паралимпиады в Лондоне Владимира Кривулю, взял серебро в беге на 60 м.

У краевых ветеранов спорта главный старт в этом году еще впереди — Спартакиада пенсионеров России, которая пройдет в конце сентября.

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Автор:
Максим Герасин
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