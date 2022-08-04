Екатерина Полещук из Гулькевичей завоевала серебро на международных соревнованиях по борьбе

Видео канала «Кубань 24»

Женскую сборную России пригласили на турнир клуба «Тугс» в Улан-Баторе. Из Монголии российская национальная команда вернулась с семью медалями: два золота, три серебра и две бронзы.

Екатерина Полещук стала второй в категории до 55 кг. Для кубанской спортсменки это первый турнир более чем за год. Последний крупный старт для нее был в мае 2021 года в Улан-Удэ, где проходил предолимпийский чемпионат России. Его Полещук уверенно выиграла.

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