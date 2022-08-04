Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Екатерина Полещук из Гулькевичей завоевала серебро на международных соревнованиях по борьбе

Спорт
04.08.2022 12:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekaterina-poleshhuk-iz-gulkevichej-zavoevala-serebro-na-mezhdunarodnyh-sorevnovaniyah-po-borbe
Видео канала «Кубань 24»

Женскую сборную России пригласили на турнир клуба «Тугс» в Улан-Баторе. Из Монголии российская национальная команда вернулась с семью медалями: два золота, три серебра и две бронзы.

Екатерина Полещук стала второй в категории до 55 кг. Для кубанской спортсменки это первый турнир более чем за год. Последний крупный старт для нее был в мае 2021 года в Улан-Удэ, где проходил предолимпийский чемпионат России. Его Полещук уверенно выиграла.

Читайте также: в Сочи Александр Карелин провел для юных борцов мастер-класс.

Автор:
Максим Герасин
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Краснодаре произошел крупный пожар в заброшенном двухэтажном доме
  3. В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях