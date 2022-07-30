Александр Карелин в Сочи провел для юных борцов мастер-класс
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе провел тренировку и автограф-сессию.
Мероприятие прошло в адлерском спорткомплексе имени Александра Карелина.
«В Сочи греко-римской борьбой занимаются около 1,2 тыс. юных спортсменов. У нас хорошая школа и тренерский состав высокого уровня. Ребята показывают достойные результаты на соревнованиях», — рассказал директор департамента физической культуры и спорта Анатолий Мирошников.
Он отметил, что в микрорайоне Кудепста строится спортивный комплекс для единоборств. Он отвечает всем современным требованиям.
Александр Карелин является трехкратным победителем Олимпийских игр, девятикратным чемпионом мира и 12-кратным чемпионом Европы. Ровно 30 лет назад в эти дни он выступал на второй для себя Олимпиаде в Барселоне, где был знаменосцем Объединенной команды и завоевал золотую медаль, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.
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