Александр Карелин в Сочи провел для юных борцов мастер-класс

Фото пресс-службы администрации Сочи

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе провел тренировку и автограф-сессию.

Мероприятие прошло в адлерском спорткомплексе имени Александра Карелина.

«В Сочи греко-римской борьбой занимаются около 1,2 тыс. юных спортсменов. У нас хорошая школа и тренерский состав высокого уровня. Ребята показывают достойные результаты на соревнованиях», — рассказал директор департамента физической культуры и спорта Анатолий Мирошников.

Он отметил, что в микрорайоне Кудепста строится спортивный комплекс для единоборств. Он отвечает всем современным требованиям.

Александр Карелин является трехкратным победителем Олимпийских игр, девятикратным чемпионом мира и 12-кратным чемпионом Европы. Ровно 30 лет назад в эти дни он выступал на второй для себя Олимпиаде в Барселоне, где был знаменосцем Объединенной команды и завоевал золотую медаль, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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