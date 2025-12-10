В Краснодаре прошел семейный фестиваль настольных игр «Вместе»

Первый городской семейный фестиваль «Вместе» состоялся в Краснодаре, собрав более 100 участников — семьи с детьми в возрасте от 5 до 17 лет.

Организаторы подготовили более 50 настольных игр, каждая из которых предлагала уникальные правила и атмосферу.

«Большое количество семей Краснодара, которые любят настольные игры или хотят приобщиться к этому увлечению, пришли, чтобы узнать, что же это за настольные игры. Потому что мало кто знает, что кроме шахмат, шашек, лото и домино, есть еще что-то. А их на самом деле, правда, очень большое разнообразие», — рассказала директор АНО студия игр и квестов «Игралет» Алена Серопян.

Настольные игры развивают эмоциональный интеллект ребенка, учат стратегически мыслить и планировать.

«Мы пришли всей семьей, 4 человека. Имели опыт игры дома и, узнав о таком событии, решили попробовать, что это такое. Вы знаете, я даже отчасти был удивлен, потому что мероприятие носит не только развлекательный, но и познавательный характер. На мой взгляд, все возраста здесь получат то, зачем пришли», — поделился участник фестиваля Константин Чепелев.

Организатором фестиваля выступила общественная организация социально ориентированных проектов и программ «Мама работает» при поддержке администрации Краснодара.

