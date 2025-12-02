Новую жизнь старым вещам подарили на фестивале апсайклинга в Краснодаре
Мероприятие провела организация «Чистая среда» совместно с «Одним театром».
Гости фестиваля приняли участие в мастер-классах по переделке вещей из джинсовой ткани, кастомизировали одежду, сделали панно «Ловец снов», новогодние игрушки и броши.
— Хочу сказать, чтобы люди перестали смотреть на вещи, как на мусор. Чтобы поняли, что вещи — это ресурсы, которые могут еще долго служить.
Также программа включила экологический квиз, интерактивные акции, детское дефиле и лотерею, где можно было обменять старые джинсы на призы. Мероприятие прошло в рамках гранта «Фестиваль апсайклинга в Краснодаре».
Читайте также: минспорта Краснодарского края направило гуманитарную помощь бойцам СВО. В груз вошли продовольственные товары, вода, письма солдатам от школьников, а также мотоцикл, носилки и другие необходимые вещи.