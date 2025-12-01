Минспорта Краснодарского края направило гуманитарную помощь бойцам СВО

Сотрудники министерства и подведомственные учреждения передали гуманитарную помощь в зону боевых действий.

Среди отправленного — продовольственные товары, вода, письма солдатам от школьников, а также мотоцикл, носилки и другие необходимые вещи.

«Это искренняя помощь нашим защитникам и вера в них. Хотим, чтобы это придало ребятам сил и они ощутили нашу поддержку», — сообщает пресс-служба министерства спорта Краснодарского края.

Читайте также: в Геленджике волонтеры за 3 месяца сделали почти 500 антидроновых одеял. Проект «Небесная защита» выигрывал губернаторский грант дважды и за последние два года передал на фронт порядка 4 тыс. защитных изделий. Основатель проекта с каждой отправкой гуманитарной помощи просит от бойцов обратную связь.

