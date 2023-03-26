В Краснодаре прошел седьмой этап казачьей Спартакиады
Соревнования Екатеринодарского районного общества прошли на Корниловском мемориале.
Участники спартакиады соревновались в военно-прикладных видах «Зарница»: сборке автомата, стрельбе, метании гранаты, оказании первой помощи, комплексной военизированной эстафете. Лучшей стала команда военно-патриотического клуба «Стрелок». В общем зачете первое место заняла команда Каширинского куреня.
По словам вице-губернатора, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, Кубанское казачье войско делает особый упор на военно-патриотическую и допризывную подготовку молодежи.
«В районных обществах создали более 160 клубов по данным направлениям, где занимается более 9,4 тыс. казачат. Благодаря регулярным соревнованиям наша молодежь получает достойную физическую и начальную военную подготовку», — отметил замглавы региона.
На следующем этапе спартакиады 13 мая в хуторе Ленина проведут казачьи игры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: первый этап Спартакиады среди казачьих кадетских корпусов начался в Ейске.
- Путешественник Федор Конюхов установил мировой рекорд во время полета на воздушном шаре
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- Женщина, обвиняемая в убийстве 5-летнего сына в Краснодаре, отказалась давать показания
- Синоптики продлили до 28 марта предупреждение о лавиноопасности в горах Краснодарского края
- Активисты выступили против концерта Ани Лорак в Краснодаре
- Подразделение по борьбе с беспилотниками создали в полиции Краснодарского края