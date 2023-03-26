В Краснодаре прошел седьмой этап казачьей Спартакиады

Соревнования Екатеринодарского районного общества прошли на Корниловском мемориале.

Участники спартакиады соревновались в военно-прикладных видах «Зарница»: сборке автомата, стрельбе, метании гранаты, оказании первой помощи, комплексной военизированной эстафете. Лучшей стала команда военно-патриотического клуба «Стрелок». В общем зачете первое место заняла команда Каширинского куреня.

По словам вице-губернатора, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, Кубанское казачье войско делает особый упор на военно-патриотическую и допризывную подготовку молодежи.

«В районных обществах создали более 160 клубов по данным направлениям, где занимается более 9,4 тыс. казачат. Благодаря регулярным соревнованиям наша молодежь получает достойную физическую и начальную военную подготовку», — отметил замглавы региона.

На следующем этапе спартакиады 13 мая в хуторе Ленина проведут казачьи игры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: первый этап Спартакиады среди казачьих кадетских корпусов начался в Ейске.