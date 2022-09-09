В Краснодаре прошел полуфинал конкурса «Лидеры Кубани»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

«Лидеры Кубани» — это кадровый конкурс для талантливых и перспективных управленцев.

В этом году команды сформировали отраслевые треки по 10 направлениям: «Бизнес», «Комфортная среда», «Экономика и финансы», «ЖКХ и транспорт», «Сельское хозяйство», «Социальная сфера», «Спорт и военная подготовка», «Местное самоуправление», «Индустрия гостеприимства» и «Инфотех». Участники полуфинала прошли очные испытания, во время которых решали бизнес-задачи.

Задания оценивали по актуальности, сложности в реализации и масштабу проблемы, которую решали участники. Участники трека «Бизнес» должны были продемонстрировать умение работать в команде, системное мышление и лидерские качества.

Как отметил руководитель департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Василий Воробьев, конкурс «Лидеры Кубани» нацелен на то, чтобы выявить самых инициативных управленцев.

В свою очередь исполнительный директор краевого фонда развития бизнеса Елена Пистунова добавила, что конкурс помогает сформировать важные навыки для будущих управленцев региона — командный опыт, сплоченность при подготовке и выступлении, умение действовать в стрессовой ситуации.

Победители проекта смогут претендовать на дальнейшее привлечение к государственной, гражданской и муниципальной службе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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