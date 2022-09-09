В Краснодаре прошел полуфинал конкурса «Лидеры Кубани»
«Лидеры Кубани» — это кадровый конкурс для талантливых и перспективных управленцев.
В этом году команды сформировали отраслевые треки по 10 направлениям: «Бизнес», «Комфортная среда», «Экономика и финансы», «ЖКХ и транспорт», «Сельское хозяйство», «Социальная сфера», «Спорт и военная подготовка», «Местное самоуправление», «Индустрия гостеприимства» и «Инфотех». Участники полуфинала прошли очные испытания, во время которых решали бизнес-задачи.
Задания оценивали по актуальности, сложности в реализации и масштабу проблемы, которую решали участники. Участники трека «Бизнес» должны были продемонстрировать умение работать в команде, системное мышление и лидерские качества.
Как отметил руководитель департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Василий Воробьев, конкурс «Лидеры Кубани» нацелен на то, чтобы выявить самых инициативных управленцев.
В свою очередь исполнительный директор краевого фонда развития бизнеса Елена Пистунова добавила, что конкурс помогает сформировать важные навыки для будущих управленцев региона — командный опыт, сплоченность при подготовке и выступлении, умение действовать в стрессовой ситуации.
Победители проекта смогут претендовать на дальнейшее привлечение к государственной, гражданской и муниципальной службе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: на участие в новом сезоне конкурса «Лидеры Кубани» подали заявки более 5,5 тыс. человек.
- Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
- Фильм о Мэрилин Монро сорвал овации на Венецианском кинофестивале
- Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Водоканал Сочи опубликовал «засорный» рейтинг районов курорта
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?