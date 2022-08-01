На участие в новом сезоне конкурса «Лидеры Кубани» подали заявки более 5,5 тыс. человек

Фото лидерыкубани.рф

Проведение конкурса «Лидеры Кубани» инициировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Регистрация на участие в нем продлится до 14 августа.

С 15 июля по 1 августа на участие в новом сезоне конкурса «Лидеры Кубани» подали заявки 5 тыс. 534 человека. Больше всего заявок поступило от жителей Краснодара, Сочи, Новороссийска и Лабинского района. Еще 114 заявок поступило из других регионов.

За четыре года в этом конкурсе приняли участие более 23 тыс. человек. Победители сейчас возглавляют муниципалитеты, работают над социально значимыми проектами и руководят предприятиями.

С 15 по 21 августа в рамках нового сезона конкурса «Лидеры Кубани» в дистанционном формате пройдут оценочные испытания. Участникам предстоит продемонстрировать профессиональные знания, управленческую подготовку, знание русского языка и эрудицию.

В августе и сентябре пройдут отраслевые полуфиналы. Во время них участники будут решать бизнес-кейсы и управленческие задачи. Финальные испытания запланировали на октябрь. В 2022 году впервые они будут включать выездное мероприятие.

Победители и лауреаты конкурса смогут пройти стажировку в крупных государственных и частных предприятиях региона, а также получить личные консультации от руководителей органов власти и топ-менеджеров крупных предприятий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса. В этом году сформируют 10 команд в отраслевых направлениях: «Комфортная среда», «ЖКХ и транспорт», «Социальная сфера», «Местное самоуправление», «Инфотех», «Бизнес», «Экономика и финансы», «Сельское хозяйство», «Спорт и военная подготовка» и «Индустрия гостеприимства».

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