В Краснодаре наградили победителей конкурса «Гранты губернатора Кубани»

Видео канала «Кубань 24»

Конкурс направлен на поддержку ветеранских и военно-патриотических организаций.

Свои работы представили 93 учреждения. Среди 50 лучших — проект краевого движения «Юнармия». Сейчас там готовят региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа».

«Здесь ребята соревнуются в военно-прикладных видах спорта, проявляют свои знания в истории нашей страны. На региональном уровне это была первая заявка и, к нашей радости, она увенчалась успехом», — сказал победитель конкурса Николай Капранов.

Конкурс стал первым проектом Центра развития гражданского общества, который был создан по поручению Вениамина Кондратьева.

«За этот период было подготовлено 63 проекта, которые успешно прошли через отборочные стадии, получили поддержку. Они будут реализованы в течение этого года», — сказала начальник управления кадровой политики администрации Краснодарского края Оксана Калашникова.

Всего же на реализацию проектов-победителей из краевого бюджета выделили 63 млн рублей.