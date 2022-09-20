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В Краснодаре прошел окружной этап VIII Всероссийского хорового фестиваля

Культура
20.09.2022 16:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proshel-okruzhnoj-etap-viii-vserossijskogo-horovogo-festivalya
В Краснодаре прошел окружной этап VIII Всероссийского хорового фестиваля
Фото пресс-службы Государственного академического Кубанского казачьего хора.

Фестиваль завершился 18 сентября. В мероприятии приняли участие 14 народных хоровых коллективов.

«В этом году 14 октября Кубанский казачий хор — старейший национальный казачий коллектив России отмечает 211 лет со дня основания. Наше хоровое искусство было еще в царские времена и называлось Русское музыкальное общество, в советский период ему на смену пришло Хоровое общество, в постсоветский — оно продолжает свое развитие. И ярким тому подтверждением служит наша с вами встреча», — сказал художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.

На фестивале прозвучали произведения классиков отечественной поэзии, а также казачьи и русские народные песни.

После просмотров номеров коллективов жюри наградило дипломами лауреатов I, II, III степеней. Четыре из них поедут на финальный этап, который пройдет в ноябре—декабре в Москве:

  • Сводный хор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Краснодарского края «Детская школа–интернат искусств и казачьей культуры имени Захарченко»;
  • Народный хор отделения «Сольное и хоровое народное пение» ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» Ростовской области;
  • Образцовый песенно-танцевальный ансамбль «Казачата» МБУК «Творческое объединение «Звонница» имени Натальи Ивановны Уваровой», Майкоп Республики Адыгея;
  • Народный казачий хор «Елизаветинцы» муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования город Краснодар «Сельский дом культуры и спорта станицы Елизаветинской».

Мероприятие прошло в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Приезжали хоровые коллективы из Адыгеи, Калмыкии и Крыма, Астраханской и Ростовской области, Краснодарского края, сообщает пресс-служба Государственного академического Кубанского казачьего хора.

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