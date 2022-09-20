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В Геленджике прошел Всероссийский этнокультурный фестиваль-марафон «Жемчуга России»

Культура
20.09.2022 12:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-proshel-vserossijskij-etnokulturnyj-festival-marafon-zhemchuga-rossii
Видео канала «Кубань 24»

Его провела Краевая организация общества слепых. В течение трех дней коллективы со всей страны демонстрировали культурные богатства родных мест.

Чтобы выступить на сцене, нужно было прислать видеопрезентацию на онлайн-отбор. Его прошли 180 человек. В числе участников фестиваля оказались представители 10 регионов страны.

«Цель — наладить взаимоотношение регионов, обменяться культурными традициями, что-то перенять, чтобы было потом взаимодействие. Это главное», — сказал председатель Краснодарской краевой организации Всероссийского общества слепых Юрий Третьяк.

Через песни, танцы и обряды гости города-курорта демонстрировали друг другу обычаи разных народов и знакомились с образцами декоративно-прикладного творчества. Фестиваль-марафон завершился колоритным гала-концертом.

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