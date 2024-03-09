В Краснодаре прошел кубок края по гребле на байдарках и каноэ

В общекомандном зачете лидерами стали спортсмены Краснодара, Динского и Брюховецкого районов.

«В Краснодарском крае греблей на байдарках и каноэ занимается свыше 1,6 тыс. человек, из них более 1,2 тыс. спортсменов тренируются на базе 9 спортивных отделений. Они демонстрируют высокие результаты на состязаниях всех уровней. В нашем регионе 10 мастеров спорта международного класса, 6 заслуженных мастеров, 28 мастеров спорта, почти 80 спортсменов — КМС», — отметил вице-губернатор Александр Власов.

Тренировки по гребле на каноэ и байдарках проводят на водно-гребной базе в Краснодаре на берегу озера Старая Кубань. Объект также является зимней базой подготовки сборных региона и России. На территории Кубани ежегодно проводят не менее 6 соревнований краевого уровня и не менее 10 — всероссийского.

Победителем на дистанции 1 тыс. м в классе К-1 на байдарках среди женщин стала Анастасия Дьяченко из Краснодара. Среди мужчин в этом классе 1 место занял Иван Некрасов из Новотитаровской, Михаил Швачка из Краснодара взял золото в классе С-1 на каноэ.

В заездах на дистанции 500 м на байдарках лучшими стали Виталий Лепехин из Новотитаровской и Анастасия Дьяченко. Золото в гребле на каноэ взяли спортсмены из Краснодара Арина Переверзева и Павел Белов.

В дистанции на 200 м в классе К-1 и С-1 лучшей стали Анастасия Дьяченко и Арина Переверзева. Среди мужчин в этих категориях победили Антон Сашилин из Брюховецкой и Павел Белов.

В классе К-2 на дистанции 200 м победителями стали Анастасия Дьяченко и Анна Началова из Краснодара. В классе С-2 золото завоевали Доминика Моисеева и Арина Переверзева.

Среди мужчин победителями стали Степан Лукашевич из Тимашевска и Павел Белов из Краснодара. В классе К-2 лучшими стали Владислав Дрогайцев и Андрей Щербина из Староминской.

Среди женщин на дистанции 100 м лучшими стали Анастасия Дьяченко и Анна Началова из Краснодара, в классе С-2 — Виктор Петров и Павел Петров из Брюховецкой, а в классе К-2 на дистанции 1 км — Виталий Лепехин и Артем Таран из Новотитаровской, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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