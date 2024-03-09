Почти 80 медалей завоевали кубанские боксеры на первенстве ЮФО

Первенство Южного федерального округа по боксу среди девушек от 13 до 22 лет и юношей 15–16 лет прошло в Ростове-на-Дону.

В соревнованиях приняли участие более 20 спортсменов, из них 87 человек — из Краснодарского края. Кубанские боксеры завоевали 77 медалей — 40 золотых, 23 серебряных и 14 бронзовых.

«Поздравляю победителей и призеров первенства ЮФО с убедительными результатами. Кубанская школа бокса — одна из сильнейших в стране, а ее представители регулярно добиваются успехов на состязаниях всероссийского и международного уровня. В Краснодарском крае боксом занимается более 25,8 тыс. жителей, в том числе свыше 9,2 тыс. спортсменов на базе 64 отделений», — рассказал вице-губернатор Александр Власов.

Кубанские участницы в категории среди девушек 13–14 лет завоевали 11 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей, в категории 15–16 лет — 10 первых мест, 2 вторых и 1 третье. Между девушками 17–18 лет спортсменки завоевали 7 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые медали, в категории 19–22 лет — 9 первых мест, 4 вторых, 2 третьих. Среди юношей 15–16 лет боксеры завоевали 3 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые медали.

Больше всего наград завоевали спортсмены из Краснодара — 25, Анапы — 14, Славянского района — 6, Армавира и Тихорецкого района — по 4. Всего победителями стали боксеры из 20 муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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