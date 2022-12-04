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В Краснодаре прошел крестный ход в поддержку участников СВО

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proshel-krestnyj-hod-v-podderzhku-uchastnikov-svo
В Краснодаре прошел крестный ход в поддержку участников СВО
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Крестный ход в поддержку военнослужащих провели 4 декабря.

В нем приняли участие митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий, вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, представители казачества, духовенства, общественных организаций. А также горожане и делегации муниципалитетов Кубани.

«Российская армия сражается, защищая рубежи Родины в специальной военной операции на Украине. Тем самым исполняет заповедь «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Мы собрались чтобы оказать воинам духовную поддержку и молитвенную помощь, в которой они сейчас так нуждаются», — сказал митрополит Григорий.

Кресный ход прошел по улице Красной от Свято-Екатерининского кафедрального собора до Войскового собора святого благоверного князя Александра Невского. В завершении крестного хода в соборе прошел молебен.

«Казаки Кубанского казачьего войска героически выполняют поставленные перед ними боевые задачи. Сражаются против нацистов, которые пытаются уничтожить нашу историю, культуру и религию, весь народ. Россия борется за суверенитет и самостоятельный путь развития. Многие казаки за мужество и героизм представлены к высоким государственным наградам. Многие жители тоннами собирают и отправляют гуманитарную помощь на Донбасс», — сказал Власов.

На Кубани продолжается акция «Своих не бросаем», направленная на поддержку участников СВО и их семей. На собранные средства покупают необходимые вещи и доставляют их бойцам без задержек на складах или перевалочных пунктах. Принять участие в акции может каждый. Подробная информация находится на сайте и в Telegram, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: казаки Кубанского казачьего войска отправили 640 тонн гуманитарной помощи на Донбасс.

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