Казаки Кубанского казачьего войска отправили 640 тонн гуманитарной помощи на Донбасс

За эту неделю в зону специальной военной операции кубанские казаки направили 20 т гуманитарного груза, предназначенного для соцобъектов Донбасса, жителей ДНР и ЛНР, мобилизованных и казаков-добровольцев из бригады «Кубань».

По словам вице-губернатора Краснодарского края, войскового атамана Александра Власова, отправили вещи, продукты и технические средства.

«Всего Кубанским казачьим войском уже направлено свыше 640 тонн помощи, параллельно ведется подготовка новых партий гуманитарных грузов», — добавил замглавы региона.

Казаки из Армавирского районного общества направили 7 машин с 14 т груза. Часть доставили в Горловку и ЛНР. Также передали спальные мешки, генераторы, бронежилеты, техническое оборудование, в том числе коптеры для проходящих специальную подготовку на базе учебного центра бойцов, которых скоро направят выполнять боевые задачи.

Представители Алексеевского хуторского общества направили 500 кг продуктов. Казаки из Новороссийска передали более 2,5 т гуманитарного груза. Предприниматели и жители Новороссийска, ассоциация фермерских хозяйств Ейского района, а также группа «Zа Русский Мир» также оказали большую помощь в закупке гуманитарной помощи.

Ученики школы № 21 имени Пушкина из Новороссийска приняли участие в акциях «Посылка казаку-добровольцу» и «Письмо казаку-добровольцу», написали бойцам письма и собрали гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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