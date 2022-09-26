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В Краснодаре прошел концерт Кубанского казачьего хора и сибирского ансамбля танца

Культура
26.09.2022 14:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proshel-kontsert-kubanskogo-kazachego-hora-i-sibirskogo-ansamblya-tantsa
Видео канала «Кубань 24»

Кубанскую песню в сочетании с сибирским танцем представили краснодарцам на уникальном концерте. Совместная программа казачьего хора и сибирского ансамбля танца получила название «Вместе мы — Россия».

Хор исполнил десятки музыкальных композиций, а танцоры народных постановок.

«Судьба так устроила, что я многие годы был в Сибири, и для меня Сибирь, по существу, — вторая родина. Мы должны показать, что все люди нашей России — они вместе, потому что наша общая сила поможет преодолеть любого врага», — сказал художественный руководитель и главный дирижер Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.

Концерт прошел при полном аншлаге. Во время исполнения финальной композиции — «Прощания славянки» — зал аплодировал стоя.

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