В Краснодаре прошел концерт Кубанского казачьего хора и сибирского ансамбля танца
Культура
26.09.2022 14:33
Кубанскую песню в сочетании с сибирским танцем представили краснодарцам на уникальном концерте. Совместная программа казачьего хора и сибирского ансамбля танца получила название «Вместе мы — Россия».
Хор исполнил десятки музыкальных композиций, а танцоры народных постановок.
«Судьба так устроила, что я многие годы был в Сибири, и для меня Сибирь, по существу, — вторая родина. Мы должны показать, что все люди нашей России — они вместе, потому что наша общая сила поможет преодолеть любого врага», — сказал художественный руководитель и главный дирижер Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.
Концерт прошел при полном аншлаге. Во время исполнения финальной композиции — «Прощания славянки» — зал аплодировал стоя.
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