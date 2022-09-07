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Кубанский казачий хор выступил на благотворительном вечере в Кореновском районе

Культура
07.09.2022 09:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskij-kazachij-hor-vystupil-na-blagotvoritelnom-vechere-v-korenovskom-rajone
Видео канала «Кубань 24»

Концерт прошел в Доме культуры станицы Дядьковской. Заслуженные артисты России и Кубани исполнили знаменитые казачьи песни.

Мероприятие организовали в поддержку строительства православного храма Покрова Пресвятой Богородицы. Помимо выступления казачьего хора в фойе Дома культуры прошла выставка народных ремесел.

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