Кубанский казачий хор выступил на благотворительном вечере в Кореновском районе
Культура
07.09.2022 09:42
Концерт прошел в Доме культуры станицы Дядьковской. Заслуженные артисты России и Кубани исполнили знаменитые казачьи песни.
Мероприятие организовали в поддержку строительства православного храма Покрова Пресвятой Богородицы. Помимо выступления казачьего хора в фойе Дома культуры прошла выставка народных ремесел.
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