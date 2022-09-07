Кубанский казачий хор выступил на благотворительном вечере в Кореновском районе

Видео канала «Кубань 24»

Концерт прошел в Доме культуры станицы Дядьковской. Заслуженные артисты России и Кубани исполнили знаменитые казачьи песни.

Мероприятие организовали в поддержку строительства православного храма Покрова Пресвятой Богородицы. Помимо выступления казачьего хора в фойе Дома культуры прошла выставка народных ремесел.

Читайте также: Кубанский казачий хор выступил в военном госпитале перед участниками специальной военной операции на Украине.