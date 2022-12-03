В Краснодаре прошел интерактивный туристический квест «Конструктор путешествий»
В квесте приняли участие более 1 тыс. старшеклассников и студентов средних образовательных учреждений.
Работали 5 тематических площадок по разным направлениям туризма на Кубани. Участников на каждой площадке консультировали представители туристического бизнеса и волонтеры.
Так, например, в зоне активного отдыха провели мастер-класс по кайтсерфингу. Сельский туризм был представлен шоколадной мастерской и живыми улитками от фермера. Школьники и студенты смогли попробовать себя в роли работника кожевенной и гончарной мастерской, а также продегустировали безалкогольные напитки. Также для участников провели мини-экскурсии под передвижным куполом планетария.
Квест организовало краевое минкурортов. В ведомстве отметили, что мероприятие в формате квеста провели впервые. Интерактивный формат позволил полностью вовлечь школьников и студентов в тематику площадок, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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