В Краснодаре вторые сутки ищут 79-летнюю пенсионерку

В Краснодаре вторые сутки ищут 79-летнюю пенсионерку

Пожилая женщина ушла из дома 7 сентября и с тех пор близкие не могут ее найти.

По данным волонтеров «Лиза Алерт», 79-летняя Раиса Никулина вышла из дома с телефоном. Родственники дозвонились пенсионерке, однако она не могла объяснить, где находится. Женщину попросили зайти в кафе, погреться и сориентироваться. Однако в трубке было слышно, как ее выгоняют на улицу.

После этого телефон пенсионерки сел. Сейчас связи с женщиной нет.

«Сегодня появилась информация о том, что Раиса Федоровна пыталась обратится за помощью к людям, чтобы согреться. В помощи отказали, просто указав на дверь. Поиск продолжается», — региональный представитель ДПСО «ЛизаАлерт» Краснодарского края Александр Кропачев.

Приметы пропавшей: рост 160 см, среднее телосложение, волосы русые и короткие, глаза голубые. Была одета в черную кофту, черные штаны и черные спортивные тапочки. На голове — серый платок.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Раисы Никулиной, просят позвонить на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52. Пенсионерка могла обращаться за помощью в заведения общепита, куда ее могли не пустить. О таких случаях очевидцев тоже просят сообщить, чтобы сузить круг поисков.

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