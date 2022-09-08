Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре вторые сутки ищут 79-летнюю пенсионерку

Происшествия
08.09.2022 21:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-propala-79-letnyaya-zhenshhina
В Краснодаре вторые сутки ищут 79-летнюю пенсионерку

Пожилая женщина ушла из дома 7 сентября и с тех пор близкие не могут ее найти.

По данным волонтеров «Лиза Алерт», 79-летняя Раиса Никулина вышла из дома с телефоном. Родственники дозвонились пенсионерке, однако она не могла объяснить, где находится. Женщину попросили зайти в кафе, погреться и сориентироваться. Однако в трубке было слышно, как ее выгоняют на улицу.

После этого телефон пенсионерки сел. Сейчас связи с женщиной нет.

«Сегодня появилась информация о том, что Раиса Федоровна пыталась обратится за помощью к людям, чтобы согреться. В помощи отказали, просто указав на дверь. Поиск продолжается», — региональный представитель ДПСО «ЛизаАлерт» Краснодарского края Александр Кропачев.

Приметы пропавшей: рост 160 см, среднее телосложение, волосы русые и короткие, глаза голубые. Была одета в черную кофту, черные штаны и черные спортивные тапочки. На голове — серый платок.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Раисы Никулиной, просят позвонить на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52. Пенсионерка могла обращаться за помощью в заведения общепита, куда ее могли не пустить. О таких случаях очевидцев тоже просят сообщить, чтобы сузить круг поисков.

Читайте также: в Краснодарском крае нашли тело 85-летнего пенсионера, пропавшего 22 августа.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
В парке «Краснодар» назвали предназначение устройств у входа в Японский сад
В парке «Краснодар» назвали предназначение устройств у входа в Японский сад
В Краснодарском крае при столкновении «Газели» с молоком и бензовоза погибли 2 человека
В Краснодарском крае при столкновении «Газели» с молоком и бензовоза погибли 2 человека
В Краснодаре полиция задержала мужчину, который ночью сжег две припаркованные иномарки
В Краснодаре полиция задержала мужчину, который ночью сжег две припаркованные иномарки
В Краснодаре «черным вдовам» увеличили сроки за махинации с квартирами одиноких пожилых людей
В Краснодаре «черным вдовам» увеличили сроки за махинации с квартирами одиноких пожилых людей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
  2. Польша, Эстония, Латвия и Литва с 19 сентября закроют въезд для жителей России
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. ФК «Краснодар» объявил о покупке полузащитника португальского «Шавеша» Ленини
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях