В Краснодаре промышленные предприятия в третьем квартале получили поручительства на 76 млн рублей
Меру государственной поддержки реализует Фонд развития бизнеса Краснодарского края.
В третьем квартале краснодарские предприятия получили 17 поручительств. Суть заключается в том, что банк финансирует бизнес под гарантии, предоставляемые государством. При помощи поручительств промышленники могут модернизировать свое производство.
«Данной мерой поддержки субъект малого и среднего предпринимательства может воспользоваться в случае, если ему не хватает собственных средств на развитие бизнеса. Если появляется необходимость в привлечении дополнительного финансирования и нет возможности предоставить залог. В такой ситуации он может воспользоваться программой государственной помощи и оформить поручительство в Фонде развития бизнеса в качестве обеспечения по привлекаемому кредиту», — цитирует начальника управления экономики Елену Васильченко пресс-служба мэрии.
Читайте также: в Краснодарском крае открыли Центр поддержки технологий и инноваций.
- Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
- Автопробег в поддержку российских военных в годовщину СВО провели в Краснодаре
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Росздравнадзор: жизненно-важные препараты с начала года подорожали на 0,5%
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину