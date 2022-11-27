В Краснодаре промышленные предприятия в третьем квартале получили поручительства на 76 млн рублей

Меру государственной поддержки реализует Фонд развития бизнеса Краснодарского края.

В третьем квартале краснодарские предприятия получили 17 поручительств. Суть заключается в том, что банк финансирует бизнес под гарантии, предоставляемые государством. При помощи поручительств промышленники могут модернизировать свое производство.

«Данной мерой поддержки субъект малого и среднего предпринимательства может воспользоваться в случае, если ему не хватает собственных средств на развитие бизнеса. Если появляется необходимость в привлечении дополнительного финансирования и нет возможности предоставить залог. В такой ситуации он может воспользоваться программой государственной помощи и оформить поручительство в Фонде развития бизнеса в качестве обеспечения по привлекаемому кредиту», — цитирует начальника управления экономики Елену Васильченко пресс-служба мэрии.

Читайте также: в Краснодарском крае открыли Центр поддержки технологий и инноваций.