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В Краснодаре промышленные предприятия в третьем квартале получили поручительства на 76 млн рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-promyshlennye-predpriyatiya-v-tretem-kvartale-poluchili-poruchitelstva-na-76-mln-rublej
В Краснодаре промышленные предприятия в третьем квартале получили поручительства на 76 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Меру государственной поддержки реализует Фонд развития бизнеса Краснодарского края.

В третьем квартале краснодарские предприятия получили 17 поручительств. Суть заключается в том, что банк финансирует бизнес под гарантии, предоставляемые государством. При помощи поручительств промышленники могут модернизировать свое производство.

«Данной мерой поддержки субъект малого и среднего предпринимательства может воспользоваться в случае, если ему не хватает собственных средств на развитие бизнеса. Если появляется необходимость в привлечении дополнительного финансирования и нет возможности предоставить залог. В такой ситуации он может воспользоваться программой государственной помощи и оформить поручительство в Фонде развития бизнеса в качестве обеспечения по привлекаемому кредиту», — цитирует начальника управления экономики Елену Васильченко пресс-служба мэрии.

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