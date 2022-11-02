В Краснодаре промпредприятия получили почти 30 млн рублей краевых субсидий

Фото пресс-службы администрации Краснодара

С июля по сентябрь субсидии по программе «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» получили 9 предприятий на общую сумму 29,39 млн рублей.

«Субсидирование в рамках этой программы — один эффективный инструмент поддержки нашей промышленности, наряду с льготными займами от региональных фондов. Предприятия могут частично возместить расходы сразу по семи направлениям деятельности», — рассказала начальник управления экономики Елена Васильченко.

Промпредприятия по программе могут получить субсидии на возмещение средств при предоставлении скидок, организацию работы осужденных, оплату процентов по кредитам и первого взноса за договор лизинга оборудования. Также субсидии предоставляются на оплату аренды за земельные участки и помещения в промпарках и производство импортозамещающей продукции.

Подробную информацию о субсидиях и приеме заявлений на участие в отборе можно получить на официальном сайте департамента промышленной политики Краснодарского края в разделе «Государственная поддержка промышленности», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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