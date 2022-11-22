В Краснодаре пройдут соревнования для учащихся коррекционных школ

Фото «Кубань 24»

«Особенные игры» начнутся 23 ноября в 10:00 на стадионе «Кубань». В них примут участие около 100 воспитанников школ № 15, 21, 59 и членов спортклуба «Атлант».

Участники будут соревноваться в пяти видах спорта: баскетболе, волейболе, футболе, легкой атлетике и настольном теннисе. В завершении игр состоится инклюзивный товарищеский футбольный матч. Партнерами игроков с ментальными нарушениями выступят члены любительской женской футбольной команды Chicas, чемпиона и призера чемпионата края 2021 года, чемпиона России среди любителей 2022 года.

Городские спортивные игры проведут при поддержке Благотворительного Фонда «Новая Кубань» в рамках гранта губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

«Такие мероприятия помогают воспитанникам коррекционных школ проявлять свои навыки и таланты, самореализовываться за счет спорта, а эффект социальной адаптации, получаемый при их проведении, практически неоценим для их будущей взрослой жизни. Все это вселяет в них стремление развиваться, быть частью современного общества», — сказал руководитель Фонда Социальных Проектов «Новая Кубань» Сергей Паленков.

Участников наградят памятными медалями, дипломами и специальными призами, сообщает пресс-служба Благотворительного Фонда Социальных Проектов «Новая Кубань».

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