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В Краснодаре пройдет церемония возложения цветов у памятника жертвам фашистского террора

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-projdet-tseremoniya-vozlozheniya-tsvetov-u-pamyatnika-zhertvam-fashistskogo-terrora
В Краснодаре пройдет церемония возложения цветов у памятника жертвам фашистского террора
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Памятная церемония пройдет 12 февраля в 10:00 в Чистяковской Роще у мемориала «13 тысячам краснодарцев — жертвам фашистского террора».

Ветераны, представители краевой и городской власти, общественных движений, молодежь, жители и гости города возложат цветы и венки к мемориалу в Чистяковской Роще. Мероприятия откроет празднование 80-летия освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. После возложения цветов будет организовано несение Почетной Вахты Памяти. На посту в Почетном карауле будут стоять курсанты военных вузов.

«Немецкие палачи убивали мирных жителей — женщин, стариков, детей. За период оккупации в Краснодаре мученической смертью погибли более 13 тыс. жителей. Это важная дата всегда напоминает нам о стойкости духа простых горожан, о небывалом мужестве освободителей кубанской столицы», — сказал директор департамента внутренней политики Станислав Харьковский.

Впервые в Краснодаре проведут акцию «Эстафета памяти». Символичный огонь Памяти прибудет на площадь Памяти Героев 12 февраля к 12:00. Частицу Вечного Огня из Новороссийска передадут воспитанники движения «Пост № 1». Примет огонь Почетный караул города.

Также 12 февраля на углу улиц Красной и Гимназической состоится военная реконструкция событий 1943 года. Мероприятие начнется в 15:00. После этого в 19:00 на площади возле памятника советским воинам-освободителям на улице Постовой пройдет театрализованное представление, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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