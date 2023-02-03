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Новороссийск передаст «Эстафету памяти» Краснодару

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novorossijsk-peredast-estafetu-pamyati-krasnodaru
Новороссийск передаст «Эстафету памяти» Краснодару
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Символичный огонь Памяти прибудет в краевую столицу 12 февраля к 12:00, в день 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Частицу Вечного огня из города-героя передадут участники движения «Пост № 1». Огонь примет Почетный караул Краснодара.

«Горящая свеча станет символом увековечения подвига наших предков, отдавших жизнь за свободу Родины. В память о них будет объявлена минута молчания. Герои России, ветераны боевых действий и локальных конфликтов, воспитанники молодежных военно-патриотических объединений, юнармейцы и представители казачьей молодежи возложат цветы к Вечному Огню», — рассказал начальник управления по делам молодежи Сергей Мальцев.

В рамках мероприятия проведут театрализованное выступление о преемственности поколений, любви и преданности Родине, а также готовности к выполнению гражданского долга, отметил Сергей Мальцев.

В завершение мероприятия пройдет парад Почетного караула и торжественный марш. Кроме того, 12 февраля в 15:00 жители Краснодара смогут увидеть реконструкцию событий освобождения города. Возле памятника Советским воинам-освободителям на улице Постовой, 32 в 19:00 пройдет театрализованное представление об истории города в годы войны.

С подробной афишей мероприятий и акций, посвященных 80-летию освобождения Кубанской столицы от немецко-фашистских захватчиков, можно ознакомиться в специальном разделе на сайте городской администрации, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: знамя с именами участников Великой Отечественной войны сошьют в Краснодаре.

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