В Краснодаре пройдет патриотический фестиваль «Живи и помни»
Мероприятие состоится с 26 по 29 октября на разных тематических площадках краевой столицы.
Оно откроется экскурсией по выставке «Герои и Подвиги». Экспозицию можно будет посмотреть в КГИК.
Торжественная церемония открытия фестиваля «Живи и помни» пройдет 28 октября в 12:00 в Парке 30-летия Победы. Зрителям представят концерт коллектива «Мы патриоты». Также проведут молодежную акцию «Мы вместе».
В этот же день пройдет открытие выставки «Герои и Подвиги» и состоится концерт духового оркестра музыкального кадетского корпуса им. Александра Невского.
В Музее военной техники в 13:30 состоится семинар «Без срока давности».
На следующий день — 29 октября в Краснодарском историко-археологическом музее им. Е.Д. Фелицына пройдет выставка «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска». В 10:40 начнется патриотический концерт, сообщает пресс-служба Краснодарского государственного института культуры.
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