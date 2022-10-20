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В Краснодаре пройдет патриотический фестиваль «Живи и помни»

Культура
20.10.2022 13:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-projdet-patrioticheskij-festival-zhivi-i-pomni
В Краснодаре пройдет патриотический фестиваль «Живи и помни»
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Мероприятие состоится с 26 по 29 октября на разных тематических площадках краевой столицы.

Оно откроется экскурсией по выставке «Герои и Подвиги». Экспозицию можно будет посмотреть в КГИК.

Торжественная церемония открытия фестиваля «Живи и помни» пройдет 28 октября в 12:00 в Парке 30-летия Победы. Зрителям представят концерт коллектива «Мы патриоты». Также проведут молодежную акцию «Мы вместе».

В этот же день пройдет открытие выставки «Герои и Подвиги» и состоится концерт духового оркестра музыкального кадетского корпуса им. Александра Невского.

В Музее военной техники в 13:30 состоится семинар «Без срока давности».

На следующий день — 29 октября в Краснодарском историко-археологическом музее им. Е.Д. Фелицына пройдет выставка «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска». В 10:40 начнется патриотический концерт, сообщает пресс-служба Краснодарского государственного института культуры.

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