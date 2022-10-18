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В Краснодаре провели фестиваль в честь 95-летия со дня рождения поэта Виталия Бакалдина

Культура
18.10.2022 19:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proveli-festival-v-chest-95-letiya-so-dnya-rozhdeniya-poeta-vitaliya-bakaldina
Видео канала «Кубань 24»

Церемонию награждения победителей краевого литературного фестиваля провели на сцене Краснодарской филармонии. Лауреатов определили в четырех номинациях — конкурс эссе, чтецов, рисунков и песни.

Среди участников были молодые читатели, студенты колледжей и специалисты краевых библиотек. Им вручили грамоты и памятные подарки.

«Я очень рад, что министерство культуры поддержало эту инициативу. Провели конкурс. Задействовали краевые библиотеки, библиотеки всего края — детские и взрослые. И вот итоги этого конкурса подвели сегодня. Будет праздничный концерт, будут звучать стихи Виталия Борисовича, песни на его слова», — сказал Сергей Бакалдин, сын Виталия Бакалдина.

Виталий Бакалдин был автором многочисленных поэтических сборников и песен, состоял в Союзе писателей Советского Союза. Многие свои произведения он посвятил Краснодару.

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