В Краснодаре провели фестиваль в честь 95-летия со дня рождения поэта Виталия Бакалдина
Церемонию награждения победителей краевого литературного фестиваля провели на сцене Краснодарской филармонии. Лауреатов определили в четырех номинациях — конкурс эссе, чтецов, рисунков и песни.
Среди участников были молодые читатели, студенты колледжей и специалисты краевых библиотек. Им вручили грамоты и памятные подарки.
«Я очень рад, что министерство культуры поддержало эту инициативу. Провели конкурс. Задействовали краевые библиотеки, библиотеки всего края — детские и взрослые. И вот итоги этого конкурса подвели сегодня. Будет праздничный концерт, будут звучать стихи Виталия Борисовича, песни на его слова», — сказал Сергей Бакалдин, сын Виталия Бакалдина.
Виталий Бакалдин был автором многочисленных поэтических сборников и песен, состоял в Союзе писателей Советского Союза. Многие свои произведения он посвятил Краснодару.
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