В Краснодаре пройдет открытый турнир по уличному баскетболу

Мероприятие начнется 12 августа в 10:00 на спортивной площадке в сквере Дружбы народов на пересечении улиц Рашпилевской и Орджоникидзе.

Участие в турнире по уличному баскетболу могут принять все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте организатора.

Кроме того, на спортивном мероприятии пройдут конкурсы с подарками и призами для всей семьи, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре пройдет массовый забег по улице Красной. Спортивное мероприятие, приуроченное к 100-летнему юбилею общества «Динамо», состоится 13 августа в 8:00. В нем бесплатно может принять участие каждый желающий.