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В Краснодаре пройдет массовый забег по улице Красной

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-projdet-massovyj-zabeg-po-ulitse-krasnoj
В Краснодаре пройдет массовый забег по улице Красной
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Спортивное мероприятие, приуроченное к 100-летнему юбилею общества «Динамо», состоится 13 августа в 8:00. В нем бесплатно может принять участие каждый желающий.

Забег начнется от стадиона «Динамо» и продолжится по улице Красной. Его участникам предстоит преодолеть дистанцию в 5 км. Финиш состоится в точке старта.

«Наш край является одним из лидеров по развитию массового спорта, а подобные забеги проходят на Кубани регулярно. Также активно строим спортивные объекты», — цитирует вице-губернатора Александра Власова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Для проведения массового забега 13 августа с 5:00 до 10:00 ограничат движение на улице Красной — от Буденного до Гаврилова, а также по пересекающим ее на этом участке улицам, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Для того, чтобы принять участие в забеге, посвященному 100-летнему юбилею общества «Динамо», необходимо пройти регистрацию на сайте.

Читайте также: более 800 человек приняли участие в трейл-забеге в Усть-Лабинском районе. В спортивном мероприятии приняли участие спортсмены из Краснодарского края и других регионов РФ, в том числе министр спорта Кубани Серафим Тимченко.

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