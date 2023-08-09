В Краснодаре пройдет массовый забег по улице Красной

Спортивное мероприятие, приуроченное к 100-летнему юбилею общества «Динамо», состоится 13 августа в 8:00. В нем бесплатно может принять участие каждый желающий.

Забег начнется от стадиона «Динамо» и продолжится по улице Красной. Его участникам предстоит преодолеть дистанцию в 5 км. Финиш состоится в точке старта.

«Наш край является одним из лидеров по развитию массового спорта, а подобные забеги проходят на Кубани регулярно. Также активно строим спортивные объекты», — цитирует вице-губернатора Александра Власова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Для проведения массового забега 13 августа с 5:00 до 10:00 ограничат движение на улице Красной — от Буденного до Гаврилова, а также по пересекающим ее на этом участке улицам, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Для того, чтобы принять участие в забеге, посвященному 100-летнему юбилею общества «Динамо», необходимо пройти регистрацию на сайте.

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