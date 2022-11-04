В Краснодаре пройдет краевое мероприятие в честь Дня народного единства

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Тематическое краевое мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства, пройдет 4 ноября в 14:00 на Пушкинской площади в Краснодаре.

В этот день для жителей и гостей города выступят ведущие коллективы из разных муниципалитетов Кубани. Специальным гостем станет мужской вокальный ансамбль Донецкой филармонии.

Кроме того, на площади пройдет ярмарка-выставка. В 12:00 гостям мероприятия представят экспозицию Центра национальных культур. Также каждый желающий сможет испытать свои силы в сдаче норм ГТО. Кроме того, 4 ноября в Краснодаре пройдет ряд патриотических акций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в крае 4 ноября запланировали более 2 тыс. тематических мероприятий ко Дню народного единства.