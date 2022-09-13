В Краснодаре пройдет фотовыставка военного корреспондента «Российской газеты» Владимира Аносова
Общество
13.09.2022 08:36
Фотовыставка Владимира Аносова будет работать с 13 по 17 сентября с 11:00 в музее института культуры.
Фотокорреспондент «Российской газеты» Владимир Аносов с 5 марта по 9 сентября работал в зоне спецоперации. Он делал фотоснимки в Донецке, Волновахе и Мариуполе.
После Краснодара выставку можно будет посетить с 23 по 25 сентября в Сочи. Фотографии военкора можно будет увидеть в гостинице «Жемчужина».
Экспозицию организовали Союз журналистов Кубани и краснодарский филиал «РГ», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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