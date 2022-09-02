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В Краснодаре пройдет фотовыставка «Открой глаза», посвященная Донбассу

Культура
02.09.2022 17:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-projdet-fotovystavka-otkroj-glaza-posvyashhennaya-donbassu
В Краснодаре пройдет фотовыставка «Открой глаза», посвященная Донбассу
В Краснодаре пройдет фотовыставка «Открой глаза», посвященная Донбассу

Организаторами выставки стали режиссер телеканала «Кубань 24» Ксения Павлова и региональный исполком Народного фронта в Краснодарском крае.

Посетители увидят около 50 работ, посвященных Донбассу. Авторами являются как непрофессиональные журналисты, так и очевидцы, жители ДНР и ЛНР.

«Персонажи на фото — люди. Здесь же запечатлена сцена прощания во время эвакуации и выхода семьи из подвала после обстрела Донецка. Гуманитарная помощь в Мариуполе: перепачканная сажей девочка держит в руках надкушенный каравай, а на лице играет улыбка…», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы.

Фотографии разделены на тематические блоки, каждый из которых озаглавлен эпиграфом — стихотворением или строчками из песен Юлии Чичериной, посвященных Донбассу. Именно ее музыка отразит все, что происходит там.

Посетители также смогут принять участие в проекте «Все для победы!». На фотовыставке будет размещен баннер Народного фронта с информацией о том, как принять в нем участие в проекте.

Выставка откроется 3 сентября в 15:00 в выставочном зале на улице Рашпилевская, 32.

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